IMGW ostrzega przed burzami! Alert meteo 3. stopnia dla Bydgoszczy i regionu w niedzielę, 30 czerwca

Czym jest alert 3. stopnia IMGW?

Ostrzeżenie 3 stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia . Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Szczegóły ostrzeżenia IMGW na niedzielę, 30 czerwca

Prognoza pogody dla regionu na 30 czerwca

30 czerwca zapowiada się ciepły i upalny dzień z przelotnymi burzami. Mieszkańcy powinni przygotować się na zmienne warunki pogodowe, unikać długiego przebywania na słońcu oraz zabezpieczyć mienie na wypadek burzy. W ciągu dnia temperatura osiągnie 28°C, co oznacza upalną aurę. Wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na poziomie około 60-70%. Wysoka temperatura oraz wilgotność sprawią, że odczuwalna temperatura będzie wyższa. Zaleca się unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz picie dużych ilości wody. Wiatr będzie umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego, osiągając prędkość do 20 km/h. Mogą wystąpić porywy wiatru dochodzące do 40 km/h, zwłaszcza w trakcie burz. Nocą temperatura wynosić będzie około 18°C.