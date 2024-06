Ośrodek Braille'a w Bydgoszczy zbiera fundusze na pomnik "Małego Louisa" i potrzebuje wsparcia

- Ten piękny jubileusz stał się też inspiracją, by upamiętnić naszego patrona. Stawiając ten pomnik chcemy jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na kontakt dzieci z niepełnosprawnościami ze sztuką. Pokazać, w jaki sposób osoba niewidoma poznaje świat, ale też uzmysłowić społeczeństwu, że może być ona twórcza - mówi Małgorzata Szczepanek, dyrektor K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

Przy rzeźbie umieszczony zostanie napis "Louis Braille widział sercem"

- Dokładnie 6 grudnia 2023 r. otworzyliśmy w zabytkowym budynku na terenie naszego ośrodka przedszkole "Mały Książe" dla dzieci z dysfunkcjami wzroku i innymi niepełnosprawnościami. Uznaliśmy, że właśnie przy przedszkolu stanie pomnik "Małego Louisa". Ta lokalizacja jest wręcz idealna. Rzeźba na postumencie zostanie ustawiona zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Będą miały do niej dostęp także osoby z zewnątrz, czyli zwykli przechodnie.

Pomnik zaprojektował i wykona go dr Norbert Sarnecki z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przedstawiał on będzie Louisa Braille’a w wieku ok. 11 lat. Warto wyjaśnić, że Francuz ponad 200 lat temu jako 15-latek wynalazł tzw. pismo punktowe. Wcześniej jako 4-letnie dziecko stracił wzrok - bezcenne narzędzie poznawania świata - na skutek wypadku w pracowni swojego ojca.