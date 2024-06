Rowerzyści mieli uwagi do odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. Drogowcy wyjaśniają, że problem z kamieniami już rozwiązano

Inwestycję wybrano do realizacji w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Za prace odpowiadała firma Strabag. Wartość zadania to ponad 1,6 mln zł. W ramach inwestycji powstał ciąg pieszo-rowerowy, przebudowano również zjazdy na teren posesji, a twardą nawierzchnię i wyniesioną formę zyskało skrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i Wierchowej. Na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia pojawił się bezpieczny przejazd oraz przejście dla pieszych.

Rowerzyści, piesi i biegacze od razu ruszyli na trasę i pojawiły się pierwsze uwagi. – Podczas odbioru odcinka Wielkiej Pętli Fordonu przy Geodetów zwróciliśmy uwagę na kompletnie niepraktyczne rozwiązanie - kamienie między pętlą a jezdnią. Są one niebezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu i rekomendowaliśmy ich usunięcie – pisał niedługo po zakończeniu prac przy ciągu profil Fordon na co dzień.

Do wpisu dołączono zdjęcia rozsypanych po trasie kamieni. Na forum inni komentowali, że rzeczywiście rozwiązane jest niepraktyczne. – Wystarczyłby trawnik zamiast kamieni – pisała pani Patrycja. – To była pierwsza kwestia, o której pomyślałem jadąc ścieżką po raz pierwszy. Dlaczego kamienie? - pytał pan Kuba. Zapytaliśmy drogowców o to rozwiązanie.