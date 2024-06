Dziedzictwo - to wydarzy się jeszcze w serialu. To nie Yaman jest mordercą siostry Seher! Kamila Pochowska

Seher zajmuje się majaczącym Yamanem. Mężczyzna wyznaje, że jest niewinny i nie chciał zabić jej siostry. Kobieta postanawia zbadać sprawę. Czy to nie Yaman zabił jej siostrę? Seher odkryje prawdę? Kto stoi za morderstwem? Tego dowiecie się z poniższej galerii. Zobaczcie streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się w odcinkach po weekendzie. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Zobacz galerię (16 zdjęć)

Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Kobieta cały czas nie może wybaczyć mężowi zbrodni, jakiej dokonał. Na jaw zaczyna jednak wychodzić, że to nie Yaman zabił siostrę Seher? W takim razie kto i dlaczego Yaman przyznał się do morderstwa, które nie popełnił? Tego dowiecie się ze streszczeń serialu "Dziedzictwo" w naszej galerii. To wydarzy się w odcinkach po weekendzie!