"Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca czerwca. Przerwa w emisji serialu z powodu EURO 2024

Suna żąda rozwodu. Podczas awantury Kaya podnosi na nią rękę. Seyran mówi Feritowi, że nie chce z nim być i zaręcza się z Akinem. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w najnowszych odcinkach serialu "Złoty chłopak", które TVP 1 pokaże do końca czerwca. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00 ▶▶

kadr z serialu Złoty chłopak / telemagazyn.pl