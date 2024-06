Mgiełki wodne w Bydgoszczy - tylko na Starym Rynku i Placu Teatralnym

Ratusz zaznacza, że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wystawiają stoiska z wodą. Jedno z nich jest na ulicy Mostowej. Na więcej miejsc, w których rozpylana woda dawałaby trochę ochłody, nie ma jednak co liczyć. Póki co, poza centrum jedno z nich znajduje się jeszcze w Starym Fordonie.

Pytania o to, czy władze podejmą takie działania, docierały do redakcji od kilku dni.

Jak przetrwać upały? Garść porad

Co robić by przetrwać upał? Po pierwsze, jeśli tylko możemy, unikajmy przebywania na słońcu. Zrezygnujmy także z obciążającego nasz organizm wysiłku fizycznego. Jeżeli wychodzimy w upalny dzień na świeże powietrze, pamiętajmy o nakryciu głowy, butelce wody oraz szukajmy zacienionych miejsc. Przed wyjściem z domu warto również zastosować kremy z wysokim filtrem. Pamiętajmy także o naszych czworonogach, zapewniając im stały dostęp do wody i zacienione miejsce do odpoczynku.