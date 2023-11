Fred Savage - tak teraz wygląda. Niezapomniany Kevin Arnold z serialu "Cudowne lata"

Fred Savage w serialu "Cudowne lata"

Największą popularność przyniosła mu jednak rola Kevina Arnolda w serialu "Cudowne lata" , który kręcono w latach 1988 - 1993. Za swoją rolę otrzymał nagrodę Young Artist Award. Dwukrotnie nominowano go również do Emmy, Złotego Globu oraz People’s Choice Award.

Serial "Cudowne lata" ma 115 odcinków. Pokazywał życie amerykańskiej rodziny w latach 1968 - 1973. W filmie wykorzystano między innymi piosenkę "With a Little Help from My Friends" Joe Cockera, która do dziś niezmiennie kojarzona jest z tym serialem.

Serial był bardzo popularny w wielu krajach, w tym również w Polsce. Po raz pierwszy emitowano go na początku lat 90. XX wieku.

