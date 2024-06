To dzieje się z organizmem, kiedy jesz czereśnie - do lipca warto po nie sięgnąć. Komu mogą szkodzić?

Do lipca trwa sezon na czereśnie - owoce, które są nie tylko smaczne, ale również zdrowe, bogate w witaminy, antyoksydanty i błonnik, co czyni je cennym dodatkiem do każdej diety. Zobacz, jak wpływają na organizm człowieka, jakie mają właściwości prozdrowotne oraz kto i dlaczego nie powinien ich spożywać. Szczegółowe informacje na kolejnych slajdach galerii >>>

pixabay, zdjęcie ilustracyjne