Liczi - tak działa na organizm ten owoc. Uważaj tylko na jedną rzecz!

Liczi to egzotyczny owoc, który ma mnóstwo witamin i składników mineralnych. To wciąż mało popularny owoc, który jednak zasługuje na uwagę z kilku względów. Jak wygląda liczi?Wielkością przypomina truskawę. Owoce mają podłużne kształt i brązowo-czerwoną skórkę (bywają też odmiany różowe i żółte), która jest twarda i pokryta stożkowatymi wyrostkami (tzw. smocza skórka). Dojrzałe, świeże liczi powinno mieć równomiernie wybarwioną skórkę. Gdy liczi jest dojrzałe, owoc jest łatwo obrać ze skórki, lekko nacinając ją nożem, a potem rozłupując ją palcami. Jeśli skórka nie chce łatwo odejść, to oznaka, że owoc nie jest jeszcze dojrzały. Liczi ma miąższ w kolorze białym, o kwiatowym zapachu - jest on jadalny, a wewnątrz owocu znajduje się niejadalna pestka.► Na dalszych slajdach galerii znajdziesz odpowiedzi na te pytania:• Jakie działanie ma liczi?• Kto powinien, a komu nie wolno jeść liczi?• Czy liczi może zabić?• Na co zwracać uwagę, kupując liczi?Kliknij strzałkę obok zdjęcia i czytaj dalej ►►►

pixabay