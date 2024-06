Pensja minimalna netto w lipcu 2024 - za kilka dni podwyżka. Co czeka nas w przyszłym roku?

Pensja minimalna w styczniu 2024 roku wzrosła o około 18 procent i była to jedna z największych podwyżek w historii . Płaca minimalna urosła wówczas z 3600 złotych do 4242 złotych brutto.

Podwyżka płacy minimalnej od lipca 2024 roku

Warto wiedzieć: Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 procent, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (od 1 stycznia i od 1 lipca). Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia również w 2023.

Od lipca najniższa krajowa wzrośnie do 4300 złotych brutto . To oznacza, że na rękę pracownik będzie dostawał około 3261,50 zł netto . Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w maju 2024 wyniosło 7 998,81 zł (brutto).

Pensja minimalna 2025 - o ile urosną wynagrodzenia?

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł). Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).

RDS może zmienić kwotę, ale to mało prawdopodobne

Przepisy wymagają, by teraz propozycją rządu w ramach Rady Dialogu Społecznego zajęli się pracodawcy i związkowcy. Mogą oni ustalić podwyżkę na innym poziomie. Jak wiadomo oczekiwania obu stron są jednak różne. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia (a tak działo się w poprzednich latach) o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku zdecyduje rząd. Nie będzie mógł jednak już wyznaczyć kwoty niższej, niż ta, którą przesłał do negocjacji w radzie.