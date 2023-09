Kujawsko-Pomorskie. Policja szuka tych osób za niepłacenie alimentów. Mamy ich wizerunki!

Oni są poszukiwani przez policję w Kujawsko-Pomorskiem

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poszukuje kilkudziesięciu osób z woj. kujawsko-pomorskiego, które uchylają się od alimentacji.

Działania policji prowadzone są na podstawie art. 209 kodeksu karnego, który mówi, że "kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

