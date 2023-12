"Zły" cholesterol: te produkty włącz do diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu LDL!

Jeśli chcesz zbić wysoki poziom cholesterolu LDL za pomocą diety, musisz do niej włączyć produkty bogate w w kwasy omega, w tym EPA i DHA. To szczególnie ważne, bowiem kwasy omega skutecznie obniżają "zły" cholesterol, a organizm człowieka nie jest w stanie sam wytworzyć takich kwasów.

Uwzględniając menu, warto wiedzieć, co z kolei wpływa na podwyższenie "złego" cholesterolu. Z menu powinny zniknąć tłuszcze zwierzęce i produkty które zawierają jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Co jeszcze nie powinno lądować na talerzu? To powinieneś wyłączyć z diety:

► To może Cię zainteresować: Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

► To może Cię zainteresować: Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne.