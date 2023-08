Wokół Kanału Bydgoskiego: zabytek historii i chichot historii - komentarz Jarosława Reszki

Byłby to zarazem pierwszy bydgoski akcent na liście zabytków historii, na której na przykład Gdańsk umieścił już pięć obiektów.

Wysiłki w celu wpisania kanału do zabytków historii są też rzadkim w Bydgoszczy przykładem zgodnego współdziałania polityków z KO i PiS. Tym pierwszym zawdzięczamy niedawno wysłany wniosek w tej sprawie do wojewódzkiego konserwatora zabytków, tym drugim - zdobycie pozytywnych opinii Wód Polskich i ministra kultury. Zgodne działania w celu utworzenia Wydziału Medycznego na Politechnice Bydgoskiej przyniosły błyskawiczne efekty. Być może równie szybko uda się zamknąć z sukcesem temat Starego Kanału Bydgoskiego.

Zanim to jednak nastąpi, zadbajmy, by żaden już deweloper nie wepchnął się z blokiem nad brzeg kanału i rozpocznijmy wreszcie remont ul. Nakielskiej, bo nie wypada, by do zabytku historii prowadziła droga, którą dziś można określić jako chichot historii.