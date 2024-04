Będzie iluminacja śluz na Starym Kanale Bydgoskim. Opinie internautów są podzielone

Światło na bydgoskie śluzy

Nowe rozwiązania, zaprezentowane w mediach społecznościowych UMB, wzbudziły mieszane odczucia internautów. Od kilkuset polubień na Facebooku, do głosów krytycznych. - Świecące kółka na NIE, trąca jakimś przedstawieniem teatralnym, jeszcze linoskoczka brakuje, przechodzącego przez kanał, a nie wydobywaniem piękna starych hydrotechnicznych budowli - pisze Piotr Cyprys. - Trąci tandetą - uważa Robert Grochowski. - Lampy nie pasują, powinny być stylizowane do epoki kanału, a nie nowoczesne - komentuje Paulina Wenderlich. - Efekt wow, ale nocą, zastanawiam się czy plątanina kabli nad śluzą będzie ładnie wyglądać w ciągu dnia - zastanawia się Gosia Birnbaum. Cytowane głosy pochodzą z postów społeczności "Miedzyń i Prądy Bydgoszcz".

Jak ratowano Kanał Bydgoski?

Bydgoski zabytek na liście Unesco?

Stary Kanał Bydgoski to zachowany do dziś odcinek sztucznej drogi wodnej wybudowanej w latach 1773 – 1774. Koncepcja budowy połączenia wodnego Brdy i Noteci przecinającego linię wododziału powstała za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1766 roku jeden z najwybitniejszych kartografów Franciszek Florian Czaki opracował projekt kanału Brda-Noteć. Z uwagi na I rozbiór Polski w 1772 r., prace nad projektem zostały wstrzymane. Koncepcje połączenia rzeki Brdy i Noteci przejął i zrealizował król pruski Fryderyk II na podstawie projektu powstałego również w 1772 r., autorstwa Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa. Prace budowlane trwały od wiosny 1773r. do połowy września 1774r. W tym czasie powstał kanał długości 26,7 km z 10 drewnianymi śluzami. Przypomnijmy, że trwają starania o uznanie Kanału Bydgoskiego za pomnik historii. To niezbędny krok, który pozwoli starać się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.