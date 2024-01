Stary Kanał Bydgoski i nowe atrakcje nad nim - komentarz Jarosława Reszki Jarosław Reszka

Nad starym kanałem jeszcze cisza i spokój Urząd Miasta Bydgoszczy

W parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, w pobliżu V śluzy, wiosną mają pojawić się boisko do gry w bule, ścianka wspinaczkowa i tyrolka dla dzieci, czyli trasa do bezpiecznego zjazdu na linie. Podoba mi się konsekwencja miasta w wysiłkach nad uczynieniem tej okolicy atrakcyjnym miejscem do zabawy i odpoczynku.