Tyrolka, boisko do gry w bule i ścianka wspinaczkowa nad Kanałem Bydgoskim OPRAC.: Michał Sierek

By zwiększyć bezpieczeństwo bawiących się dzieci, zamontowane zostanie odpowiednie siedzisko. Będzie ono zawieszone na wysokości jednego metra (zdjęcie ilustracyjne) pixabay Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Jak informuje bydgoski ratusz, w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim rozpoczęły się przygotowania do montażu tyrolki dla dzieci, rozbudowy boiska do gry w bule oraz ścianki wspinaczkowej. To kolejne inwestycje z całego pakietu zadań zleconych z myślą o rewitalizacji terenów rekreacyjnych nad Kanałem Bydgoskim.