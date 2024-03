W Bydgoszczy słaba sztama ponad podziałami - komentarz Jarosława Reszki

– Uzyskanie tego statusu oznacza nadanie mu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej - wyjaśniał wtedy prezydent. Status pomnika historii dla kanału miał być krokiem ułatwiającym umieszczenie go na prestiżową listę listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Swoimi staraniami inicjatywę tę wsparli posłowie PiS z Bydgoszczy - Tomasz Latos i Łukasz Schreiber, którzy zwrócili się w tej sprawie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy i RZGW w Gdańsku. Doczekaliśmy się zatem nad Brdą tak wymarzonego porozumienia ponad podziałami w obronie interesów Bydgoszczy.

I co? Niestety nic. Kanał Bydgoski i jego otoczenie w mieście rzeczywiście pięknieją, ale żadna decyzja w sprawie pomnika historii najprawdopodobniej nie zapadła - ani za rządów Zjednoczonej Prawicy, ani za rządów Koalicji 15 października. W międzyczasie pojawiła się kolejna ciekawa inicjatywa, która wymaga porozumienia ponad podziałami. Chodzi o nadanie Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy statusu muzeum narodowego, co mogłoby wpłynąć na jego prestiż i rozwój. Apelują o to byli ministrowie w rządzie PiS - Łukasz Schreiber i Jarosław Wenderlich, apeluje też popierany przez Koalicję Obywatelską prezydent Bydgoszczy - Rafał Bruski.