Tancerki z bydgoskiego Pałacu Młodzieży szykują się na podbój Hiszpanii. Uzyskały nominację na prestiżowy festiwal

Tym razem 16 tancerek z zespołu BRAX (dziewczęta w wieku 17-19 lat) reprezentować będzie Bydgoszcz na festiwalu, który zorganizowany zostanie w miejscowości Blanes niedaleko Barcelony.

- Nominację na ten festiwal otrzymaliśmy w uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. To dla nas powód do dumy - mówi Beata Rewolińska, kierownik i choreograf Zespołu Tańca Współczesnego BRAX. - Przede wszystkim zauważone zostały nasze sukcesy na zagranicznych imprezach, czyli na Międzynarodowym Festiwalu „Korona Orfeusza” w Grecji, gdzie w 2022 roku zajęliśmy 1. miejsce oraz ubiegłoroczny sukces, czyli Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w bułgarskim Słonecznym Brzegu. To zaowocowało zaproszeniem do Hiszpanii.