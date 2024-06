Bedoes 2115 jurorem w nowym muzycznym talent show. Netflix rozpoczął castingi do formatu znanego z innych krajów

„Nowe Rozdanie: Rhytm + Flow Polska” to nowe muzyczne talent show, pierwsze, jakie w Polsce przygotuje Netflix. Program realizowano w USA, Francji oraz Włoszech. Obok Bedoesa w jury zasiądą Dziarma oraz Sokół. – Najważniejsza podczas castingów jest dla mnie prawdziwość. Szukam osoby, która ma w oczach prawdę i jest szczera w tym co robi. Cała reszta przyjdzie sama – zdradza w oficjalnej informacji o starcie programu Bedoes 2115.

– Wielkim zaszczytem dla mnie jest występować obok Dziarmy i Sokoła w jury, ale jeszcze większym zaszczytem, chyba dla nas wszystkich, będzie wyłowienie prawdziwego talentu i odmienienie komuś życia poprzez muzykę, bo na to liczę – dodał raper we wpisie w mediach społecznościowych.

W castingach do programu mogą wziąć osoby w wieku do 18 do 40 lat, początkujący lub debiutujący muzycy, wokaliści i performerzy, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Jak informuje Netflix, program kierowany jest do uczestników z całego kraju, „którzy są głodni sukcesu i gotowi udowodnić, że mają wszystko, co potrzebne, aby zdobyć główną nagrodę pieniężną oraz tytuł najnowszej gwiazdy rapu w Polsce”. Zgłoszenia można wysyłać do końca sierpnia. Data emisji na razie nie jest znana.