Bydgoski Instytut Głosu zaprasza na II edycję charytatywnego Koncertu Letniego

Organizatorem wydarzenia jest powstały w 2022 roku Bydgoski Instytut Głosu, skupiający ludzi, którzy kochają śpiew i pracę z głosem. W ubiegłych latach wokaliści BIG-u wystąpili na scenie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie zorganizowali m.in. Koncert Świąteczny oraz I edycję Koncertu Letniego, z którego środki zostały przekazane działającemu w Bydgoszczy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Na Przekór".

Podczas II Koncertu Letniego ze sceny po raz kolejny usłyszymy dwadzieścioro wokalistów - uczniów Bydgoskiego Instytutu Głosu w przebojach, takich jak np. "Someone Like You", "Nie bój się chcieć", "Fever" czy "Im więcej Ciebie, tym mniej".

Przed publicznością zaśpiewają m.in. Sara i Sandra Pająk, Zuzanna Górecka, Nina Mierzwińska, Daniel Nowakowski, Michał Kin, Wiktoria Rataj, Borys Fojucik oraz Joanna Litwinowicz. Oprawę muzyczną zapewni Kacper Kasprzak – pianista, aranżer, muzyk sesyjny, absolwent klasy fortepianu jazzowego prof. Krzysztofa Herdzina na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.