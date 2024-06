W tym miejscu na Szwederowie w Bydgoszczy powstanie nowy mural. Upamiętni wydarzenia z 1939 roku

Murale na stałe wpisały się już w krajobraz miasta. Ten na Szwederowie ma w sposób godny upamiętnić wydarzenia II wojny światowej, niemiecką zbrodnię z 10 września 1939 roku. Tego dnia, przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy rozstrzelano 21 Polaków. Co znamienne, ale i najbardziej tragiczne, potencjalne ofiary wskazywali oprawcom przede wszystkim niemieccy cywile, często dawni najbliżsi sąsiedzi. Ciała ofiar pochowano potem w zbiorowej mogile. „Zabijano ich bez sądu, tylko dlatego, że byli Polakami” - taki napis widoczny jest na pamiątkowej tablicy na skwerku przy pomniku na terenie kościoła. To symboliczny grób i miejsce pamięci. W sumie, w samym tylko wrześniu 1939 roku na terenie Szwederowa, rozstrzelano ok. 300 mieszkańców miasta.

Mural powstanie na ścianie szczytowej kamienicy przy ulicy Ugory 18. Artysta, który go stworzy będzie miał do dyspozycji ścianę wysoką na 13 metrów i szeroką na metrów niemal 11.