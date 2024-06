Bydgoskich uczelni szybki awans nie czeka - komentuje Jarosław Reszka

W ocenie szkół wyższych aspirujących do miana uczelni badawczych nie bierze się pod uwagę miejsc zajmowanych w popularnych rankingach, ale trudno nie zauważyć, że obecne uczelnie badawcze są również bardzo wysoko w rankingach. Dla przykładu, w ostatnich dniach ogłoszono wyniki bodaj najbardziej prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Trzy uczelnie z podium tegorocznego rankingu – kolejno: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnika Warszawska – znajdują się także na liście uczelni badawczych. Podobnie jak czwarta w rankingu Perspektyw Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, piąta Politechnika Gdańska i szósty Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybór dziesiątki liderujących uczelni, swoistej Ivy League w Polsce, oczywiście nie był jednoosobową decyzją ministra, ani też wąskiej grupki pracowników resortu. Aby werdykt był sprawiedliwy i powszechnie szanowany, ocenę kandydujących uczelni przeprowadzał międzynarodowy zespół ekspertów. O status uczelni badawczej mogły ubiegać się tylko uczelnie akademickie, w których m.in. co najmniej połowa jednostek organizacyjnych (z minimum sześciu istniejących w uczelni) uzyskała najwyższe kategorie naukowe - A+ albo A. Konkurs wykluczał również uczelnie, w których choć jeden kierunek studiów został wcześniej oceniony negatywnie.

Nie czarujmy się – awans do dumnej dziesiątki uczelni badawczym i związane z tym profity żadnej z bydgoskich szkół wyższych w najbliższym czasie nie czeka, bo to wymaga wieloletniego, systematycznego podnoszenia jakości. Zamiast szukać Świętego Graala, lepiej więc byłoby, gdyby skupiły się przede wszystkim na dobrym kształceniu studentów do pracy zawodowej poza uczelnią. Nie jestem tylko pewien, czy wszyscy akademiccy decydenci zdają sobie z tego sprawę i akceptują taki stan rzeczy.