Połączyli siły, by wesprzeć zbiórkę na leczenie małej Noemi. W Białych Błotach odbył się charytatywny piknik rodzinny - zdjęcia

- Atrakcji było tak dużo, że trudno je wszystkie wymienić. W organizację pikniku włączyła się też rodzina Noemi - mówi Anna Konowalska. - W czasie pikniku wystawiliśmy też 39 puszek, do których można było wrzucać datki na leczenie Noemi. Była również możliwość bezpośrednich wpłat na zrzutkę. Do Armii Noemi dołączył też Mateusz Lewandowski, który zrobił relację w postaci zdjęć i filmu. Chcemy go pokazać Noemi i jej bliskim.