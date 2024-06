Tak bawiono się na "Potańcówce świętojańskiej" nad Kanałem Bydgoskim. Były muzyka na żywo i wianki - zobaczcie zdjęcia

- To była trzecia edycja tego wydarzenia - mówi Dariusz Smól. - Poprzednie dwie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Jest potrzeba takich spotkań, bo one integrują społeczność, dlatego ta impreza już na stałe wpisała się do kalendarza naszych imprez. Oczywiście, liczymy na kontynuację i w kolejnych latach na głosy mieszkańców na ten projekt.