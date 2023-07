Strefa Czytacza. Natalia i Daniel z Otorowa pokazują, ile znaczy dobra lektura

- Z moją żoną było podobnie. Naszym problemem było to, że wcześniej tak naprawdę nie czytaliśmy książek. Poznaliśmy się na blogu poświęconym właśnie Harry’emu Potterowi. Pewnego dnia skomentowała mój wpis, a kiedy zauważyłem, że jest w podobnym wieku, co ja (bo oprócz nas blog odwiedzały znacznie młodsze osoby), pomyślałem: „w tej osobie musi być coś wyjątkowego”. I nie wiem, czy to było przeznaczenie, czy jakaś iskra…. ale jak złapałem, to już nie puściłem – wspomina Daniel Muniowski.

Lektura dla przyjemności i jej "produkty uboczne"

– To był jeden z tych filmów, do których się przebieraliśmy. Pamiętam recenzję „Rywalek”. Przebrałem się wtedy za księżniczkę, żona - za księcia. Wyszło przekomicznie i to był jeden z tych filmów, które faktycznie zmieniły podejście ludzi do nas i przyciągnęły odbiorców – mówi Daniel Muniowski.

Do kanału pani Natalia dołączyła niedługo po jego założeniu w 2016 r., choć z początku trudno było jej się przełamać, by występować przed kamerą. Zanim na dobre stała się Czytaczową, towarzyszyła mężowi już we wcześniejszych filmach.

Tym, co w sposób szczególny wyróżnia Strefę Czytacza, jest sposób podejścia do czytelnictwa. Na swoim kanale propagują hasło „Czytamy dla rozrywki”, a najważniejszym przesłaniem jest, by lektura sprawiała przyjemność, natomiast wszelkie płynące z niej wartości były swego rodzaju "produktem ubocznym".

- Musimy pamiętać, że to nie książka ma nas wychowywać, ale dom, z którego wychodzimy. Bo jeżeli wiem, że to, co jest przedstawione w książce, jest złe, np. brak szacunku do kobiety czy przedmiotowe jej traktowanie, to żadna książka nie jest w stanie zmienić mojego podejścia czy przekonań – zwraca uwagę Natalia Muniowska. – A jeżeli nie ma takiej świadomości, to można by przeczytać jakąkolwiek książkę, obejrzeć jakikolwiek film i wyciągnąć z tego złe wzorce. Ale czy to świadczy o całości społeczeństwa, czy o tym, że to ta konkretna jednostka była zaburzona i potrzebowała pomocy?