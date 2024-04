Pogromca celebrytów - nowy kryminał Agnieszki Peszek. Nasza recenzja

Tym razem służbowa sytuacja policjantki jest nietypowa. Jej dotychczasowa partnerka poszła na długi urlop, a zastąpił ją… partner Doroty w życiu prywatnym, ojciec jej małego synka – komisarz Marek Kamiński, który z kolei wrócił do policji po długiej przerwie.

Ten dziwny układ prywatno-służbowy i narodziny dziecka wprowadzą do „Genu zabójcy” fragmenty poświęcone rozterkom i kłopotom młodej matki, która żyje z partnerem niepewna, czy chce się z nim związać węzłem małżeńskim. Nie są to, niestety, atuty tej powieści – przynajmniej nie dla męskiej części odbiorców.

Bardziej zajmujący jest wątek kryminalny, a właściwie dwa wątki. W tym pierwszoplanowym Dorota i Marek zmierzą się z zagadką śmierci popularnego, przystojnego aktora. Amant odszedł z tego świata w bardzo nietypowych okolicznościach. Stało się to podczas przedstawienia w teatrze. Wystawiano „Romea i Julię”. Amant rzecz jasna grał Romea. W finałowej scenie padł bez ducha po wypiciu trucizny i nigdy się już nie podniósł. W trakcie śledztwa wychodzi na jaw, że zmarły Romeo był bardzo kontrowersyjną postacią. Ale komu tak zalazł za skórę, że musiał z tego powodu umrzeć? I czy był jedyną ofiarą na celowniku zabójcy?