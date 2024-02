Za(ćmione) dzieciaki - recenzja "Drugich" Piotra Borlika

Autor po latach spędzonych na emigracji zarobkowej na dobre osiedlił się w Gdańsku i do tego miasta wraca w swej najnowszej powieści - „Drudzy”. Aby rozszyfrować znaczenie tego tytułu, trzeba książkę przeczytać niemal do samego końca. Nikomu z czytelników nie zepsuję więc lektury.

Mamy zatem charakterystyczne dla Borlika symboliczne dziwadło - ćmy, albo jak kto woli: nocne motyle. I w tym wypadku trzeba przeczytać „Drugich” niemal od deski do deski, by dowiedzieć się, co ma piernik do wiatraka - czyli ćmy do wyścigów samochodowych.

A co znajdziemy pomiędzy wstępem i zakończeniem? Kolejną sympatyczną dwójkę policjantów, aczkolwiek nieznaną z dotychczasowej twórczości Piotra Borlika. Podkomisarz Paweł Szumski to bystry „kryminalny”. Wciąż młody, lecz mający już spore policyjne doświadczenie i dzięki niemu dość sprawnie omijający służbowe rafy. Wprost przeciwnie do swej nowej partnerki - aspirant Moniki Lewickiej. Aspirant Lewicka niedawno trafiła do gdańskiej komendy miejskiej, przeniesiona z Wejherowa. Nie ma cierpliwości do papierkowej roboty, z dyplomacją w pracy jest na bakier. Na szczęście ma też niebagatelne zalety: instynkt rasowego detektywa i młodzieńczy zapał. Jak łatwo się domyślić, relacje Szumskiego i Lewickiej będą trudne, ale i owocne.