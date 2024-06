Opętany sztuką - nowa powieść bydgoskiej autorki kryminałów [recenzja Jarosława Reszki]

W debiutanckich „Robakach w ścianie” poznaliśmy bohaterów, którzy towarzyszą nam także w drugim tomie. Przede wszystkim jest to komisarz Marek Bondys, czterdziestolatek, oficer śledczy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Niezmiennie towarzyszy mu dwoje młodych policjantów - podkochująca się w Bondysie Beata i podkochujący się w Beacie, a nieprzepadający za Bondysem Radek. Jest też szef karierowicz, starsza sąsiadka, którą z Bondysem połączyło mroczne zdarzenie z odległej przeszłości. Podobnie jak w „Robakach w ścianie” jest wreszcie okrutny zabójca.

Skoro więc wszystko już było, to dlaczego „Męczennicy na płótnie” są dowodem wyższego stadium artystycznego rozwoju Hanny Szczukowskiej-Białys, niż to zaprezentowane w „Robakach w ścianie”? Nie jest to kwestia fabuły. Pomysły na nią, wykorzystane w pierwszej i drugiej powieści, są podobnej jakości. Ten z „Robaków w ścianie” może nawet wydać się bardziej atrakcyjny, bo i bardziej realistyczny. W „Męczennikach na płótnie” poznajemy bowiem niespełnionego malarza, który w dzieciństwie był dręczony przej ojca, również niespełnionego malarza. Senior miał kiedyś szansę na profesjonalną karierę, lecz musiał z niej zrezygnować. Swoje marzenia ulokował więc w synu, zmuszając go do katorżniczej pracy i za brak zaangażowania karząc w sadystyczny sposób. W ten sposób wychował potwora…