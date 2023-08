Jeszcze „tylko” trasa W-Z i ulica Nakielska... - komentarz Jarosława Reszki

A może my, kierowcy, nie potrafimy spojrzeć na zagadnienie szerzej, nie przez pryzmat utrudnień na drogach, które aktualnie podnoszą nam ciśnienie.

Inna sprawa, że nawet gdybyśmy zapomnieli o wymuszonych unijnymi terminami gorączkowymi pracami przy budowie systemu kanalizacji deszczowej w mieście i opóźnionej budowie mostów na Brdą pomiędzy ulicami Fordońską i Toruńską, to i tak perspektywa komunikacyjnej sielanki w Bydgoszczy jest odległa. Spośród dużych inwestycji drogowych, w najbliższych latach miasto na pierwszym miejscu stawia przebudowę ulicy Nakielskiej, co pozwoli odczopować Bydgoszcz od zachodu. Dopiero później i przy sutym dofinansowaniu z budżetu państwa i dotacji z Unii Europejskiej powstanie trasa W-Z - od Węzła Zachodniego do Fordonu. Do tego trzeba by dodać południową obwodnicę miasta (od węzła Lotnisko na al. Jana Pawła II do Osielska), której widoki też toną we mgle.