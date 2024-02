Inwestycje kluczowe dla Kujawsko-Pomorskiego. Co dokument mówi o Bydgoszczy?

We wstępie czytamy też, że spełnienie 26 potrzeb ma służyć „harmonijnemu rozwojowi” województwa. A czy harmonijny rozwój to zarazem rozwój zrównoważony? Inny słowy, czy wszystkie części województwa, gminy, powiaty i subregiony, jednakowo skorzystają na tym planie rozwoju? Otóż spoglądając na wspomniane punkty z perspektywy interesów bydgoszczanina – zarówno mieszkającego w samej Bydgoszczy, jak i w gminach powiatu bydgoskiego – przyznać trzeba, że w toruńskim urzędzie marszałkowskim nie potraktowano nas po macoszemu.

Dokument nie wskazuje ram czasowych wykonania zadań. Skoro jednak powstał na początku nowej kadencji Sejmu i Senatu RP, to domyślać się można, że wykonanie zadań przynajmniej powinno rozpocząć się w ciągu najbliższych czterech lat.

Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej

Budowa dwóch mostów, ekspresówki i remonty dwóch dróg krajowych Dużo miejsca w marszałkowskiej prezentacji zajmują plany rozbudowy dróg.Jest wśród nich i biegnący wzdłuż Puszczy Bydgoskiej odcinek ekspresówki S10 , i przebudowa okrążającej Bydgoszcz po obwodnicy DK25, i remont zbudowanej jeszcze w czasach Gierka DK80 pomiędzy Fordonem i Toruniem. Drogę tę planuje się powiększyć o drugą jezdnię na odcinku Fordon-Czarnowo, wraz z budową nowego mostu przez Wisłę w Czarnowie , który da połączenie DK80 z S10. Nowy most ma także zastąpić wysłużoną budowlę nad Wisłą w Fordonie .

Tramwajem do Torunia

W komunikacyjnych planach znalazła się zmiana dotychczasowej koncepcji budowy Kolei Dużych Prędkości (do 350 km/h) o nitkę biegnącą w stronę Szczecina przez Włocławek, Toruń i Bydgoszcz. Rozwój kolei przewidziano również w zakresie wewnątrzregionalnym – m.in. z odtworzeniem linii obsługiwanej ongiś przez wąskotorówkę: Koronowo-Bydgoszcz czy służącą portowi lotniczemu budową linii Solec Kujawski-Trzciniec. A najciekawszym bodaj jednak torowym pomysłem marszałka jest powrót do koncepcji 48-kilometrowej linii tramwajowej, której przystanki krańcowe znajdowałyby się na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy i w alei Solidarności w Toruniu.