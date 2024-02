Wykonawca nowych mostów nad Brdą przebuduje torowisko na ul. Toruńskiej

– W przetargu wyłoniony został wykonawca. W tej chwili dokumentacja jest analizowana przez kontrolę uprzednią ustawowo przez Prezesa Zamówień Publicznych. W sumie inwestycja warta ponad 150 mln zł – wartość podstawowa ok. 73 mln zł – mówił na sesji Rady Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. W przetargu przewidziano możliwość uruchomienia dwóch opcji.

– Pierwsza to przebudowa torowiska od ronda Toruńskiego do zakresu Perłowa, a druga wzdłuż ul. Toruńskiej do pętli Stomil. W tej drugiej opcji również planowane są ścieżki rowerowe oraz rozbudowa i przebudowa skrzyżowania Toruńska/Kielecka/Sporna do układu dwujezdniowego – dodał.