W 2024 w Bydgoszczy mniej inwestycji i utrudnień drogowych. Co czeka nas w kolejnych latach?

Przystosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to jedna z planowanych na najbliższe lata inwestycji.

Pod względem inwestycji drogowych rok 2024 w Bydgoszczy ma być dużo spokojniejszy niż w poprzednich latach. Najbliższe tygodnie to przede wszystkim finalizowanie zadań rozpoczętych wcześniej. Dużo więcej może dziać się w kolejnych latach, bo ratusz planuje kilka dużych inwestycji, które mogą znacznie wpłynąć na ruch w mieście.

Do końca lutego wykonawca powinien zakończyć wszystkie prace związane z budową dwóch nowych mostów nad Brdą w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Cały czas duży wpływ na ruch w mieście mają roboty wykończeniowe po pracach wodociągowych. Utrudnienia z tym związane powinny zniknąć do kwietnia. Wśród kontynuowanych inwestycji są m.in. przebudowa Rybiego Rynku czy rewitalizacja placu Kościeleckich. Na początku listopada ubiegłego roku podpisano umowę na rozbiórkę kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego i przebudowę tego odcinka. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej. Cała inwestycja powinna być zakończona latem. Wśród nowych zadań w 2024 roku znajdują się m.in. przebudowa ulic Łęczyckiej i Pod Skarpą, budowa przystanków wiedeńskich czy utwardzenie ponad 30 gruntówek.

Praca wre, ale jeszcze nie na budowie

Choć na samych drogach może dziać się mniej, to wiele inwestycji jest na etapie przygotowawczym. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej pierwszego odcinka przebudowy ul. Nakielskiej – od Lisiej do Bronikowskiego. Mosty Katowice mają 20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji oraz zdobycie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Szacowany termin startu robót budowlanych na tym odcinku to 6 miesięcy po zakończeniu projektowania, a czas ich realizacji to 36 miesięcy. Oznacza to, że prace drogowe ruszą najwcześniej na początku 2026 roku, a skończą trzy lata później. Na budowę zdobyto dofinansowanie unijne w wysokości ponad 6 mln euro. Trwają prace nad dokumentacją dla węzła Wschodniego i wiaduktów Warszawskich oraz I etapu trasy WZ – od Lelewela do ul. Łęczyckiej. W przypadku pierwszej inwestycji planowany czas wykonania zadania to 18 miesięcy. Rozbiórka i budowa nowych wiaduktów miałaby odbyć się w latach 2026-2029. Wykonawca dokumentacji trasy WZ ma z kolei dwa lata na przygotowanie kompletu materiału i uzyskanie zezwoleń na realizację odcinka od Lelewela do Łęczyckiej. Budowa całości (ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna – 8,6 km) ma odbywać się etapami.

Duże utrudnienia w ruchu może spowodować planowana przebudowa ronda Jagiellonów. Trwa przygotowanie materiałów do uruchomienia przetargu dla wykonania dokumentacji projektowej. Przyjmując optymistyczne założenia, same prace najwcześniej mogłyby ruszyć w 2025 roku. Wiadomo, że w Bydgoszczy koniecznie trzeba będzie wybudować nowy most Pomorski. W budżecie miasta na 2024 rok wpisano wykonanie dokumentacji projektowej, ale na razie niewiele wiadomo o terminie, w którym sama inwestycja miałaby zostać zrealizowana. Na Bartodziejach utrudnień w kolejnych latach może być więcej, bo na wiosnę 2025 r. powinna być gotowa dokumentacja trasy rowerowej do Śródmieścia. Pracę mogłyby ruszyć jeszcze tego samego roku, a całość wykonania ma zająć 3 lata.

W październiku 2023 r. ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił, że obok mostu Fordońskiego, powstanie nowa przeprawa nad Wisłą. Program inwestycji jest w przygotowaniu. Na razie harmonogram jest nieznany, choć sama budowa to raczej wciąż dość odległa perspektywa.

Na torach

Wybrano wykonawcę i niebawem ma zostać podpisana umowa na realizację odcinka torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 22 miesiące. W kontrakcie przewidziano umożliwienie uruchomienia dwóch opcji: przebudowy odcinków od ul. Toruńskiej do Spokojnej oraz od ostatniego wjazdu z zajezdni do pętli Stomil.

Trwa projektowanie nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej w Bydgoszczy. Dokumentacja wraz z decyzją środowiskową i ZRID (zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej) ma być gotowa do końca 2024 r. W 2025 r. planowane jest zlecenie prac budowlanych. Obecnie trwające prace projektowe dotyczą 1,5 km odcinka do ul. Skorupki. Docelowo, aby lepiej skomunikować osiedla Szwederowo, Górzyskowo i część Błonia z centralną częścią miasta, ma zostać zrealizowany odcinek do ronda Grunwaldzkiego (całość 3,4 km).

Do końca 2024 roku ma zostać przygotowana kompletna dokumentacja wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID dotycząca przebudowy pętli Las Gdański. Nadal niewiele wiadomo na temat zamkniętego sześć lat temu torowiska na Babiej Wsi. W 2017 roku podczas prac przy wykopie pod fundamenty położonego nad Brdą apartamentowca Nordic Astrum od strony ul. Toruńskiej, w stronę rzeki zaczęła osuwać się skarpa, zagrażając torowisku.

– Wykonawca inwestycji, który jakiś czas temu zakupił ten teren pod kontynuację budowy, wykonuje ekspertyzę wraz ze sposobem naprawy. Idzie to bardzo wolno, więc powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłonił wykonawcę zastępczego – mówił na sesji Rady Miasta Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, dodając, że nie wie czy prace zostały już zlecone lub czy może inwestor ma przygotowaną już ekspertyzę. – Od zabezpieczenia tego nasypu, tego terenu, uzależniamy kontynuację bezpiecznego posadowienia torowiska – stwierdził.

