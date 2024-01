Plany wybudowania nowego mostu w Fordonie. Komentarze internautów

Obecny Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego w Bydgoszczy został oddany do użytku w 1956 roku. O tym, co obecnie dzieje się w temacie wybudowania drugiego mostu przez Wisłę w Fordonie pisaliśmy 19 stycznia. Przypomnijmy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w przygotowaniu jest plan inwestycji. 28 listopada i 5 grudnia 2023 roku odbyły się spotkania na ten temat z udziałem GDDKiA, wiceprezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PKP.

- Na podstawie mocno przybliżonych szacunków określono tylko koszty budowy przeprawy tymczasowej i zestawiono je z budową całkowicie nowego mostu - relacjonowała przebieg rozmów Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Dla władz Bydgoszczy ważne jest skoordynowanie zadań realizowanych przez GDDKiA i miasto (planowana przebudowa skrzyżowania ul. Fordońskiej, Bydgoskiej i Ametystowej uwzględniająca m.in. dobudowanie infrastruktury rowerowej). Miasto zaproponowało zlecenie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla kilku wariantów przebudowy lub budowy nowego mostu. Miasto chce też, aby projektowanie planowanych inwestycji wzdłuż drogi krajowej nr 80 było poddane konsultacjom wśród mieszkańców.