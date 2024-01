Bydgoszczanin: "40 lat walczyłem o budowę ulicy Gorzowskiej. Trochę ją wyrównali"

- Od 1984 roku walczyłem o ulicę Gorzowską na Wyżynach, ale nie udało się. To jedyna droga nieutwardzona w kwadracie Łomżyńska, Białostocka, Białogardzka, Popiełuszki, właściwie w tej całej obszernej części Wyżyn. Moje zapytanie z sierpnia 2023 do ZDMiKP pozostało bez odpowiedzi - tak rozpoczyna swoją relację pan Marek.

- Po zrobieniu chodnika, firma wykonująca to zlecenie nieco wyrównała drogę, ale czas pokaże na jak długo to wystarczy. Ja, po 40 latach walki o budowę drogi, przekazuję pałeczkę młodszemu pokoleniu - kończy pan Marek.

- Od kilku lat borykamy się z drogą dojazdową do naszych posesji przy ulicy Bieszczadzkiej. Ulica, o ile tak można określić to klepisko, pełna jest głębokich dziur. Po wielu interwencjach, ZDMiKP wyśle na odczepnego wyrównywarkę, która zasypie dziury. Po kilku dniach sytuacja powtarza się - pisze do naszej redakcji pan Dariusz. - Bieszczadzka jest często uczęszczana. Dzieci chodzą tędy do szkoły, a dorośli do pracy i po zakupy. Firmy prowadzące swoją działalność przy Bieszczadzkiej tracą klientów, bo w samochodach uszkadzane są zawieszenia - dodaje nasz Czytelnik.

Kolejne zgłoszenie przysłał do naszej redakcji pan Dawid, który pisze, że ulica Produkcyjna w Fordonie to „wstyd dla miasta”. - W momencie uruchomienia nowej remizy strażackiej i stacji pogotowia, kawałek ulicy Produkcyjnej nie został w ogóle wyremontowany. Może miasto chociaż wyrówna ten odcinek drogi?