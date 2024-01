Ulice w Bydgoszczy do naprawy. Gdzie wyrównają i utwardzą gruntówki? [nowa lista]

Po naszych ostatnich publikacjach na temat dziurawych ulic gruntowych, z redakcją skontaktowali się kolejni Czytelnicy. Przesłali nam opisy i zdjęcia, pokazujące fatalny stan dróg.

- Od dawna czekamy na naprawę ulicy Kawiorowej - mówi Czytelniczka, która zadzwoniła do nas z Osowej Góry.

Problem jest też na Miedzyniu. - Rodzice dzieci oraz dyrekcja przedszkola "Zielona Kraina" wielokrotnie dzwonili do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sprawie fatalnego stanu ulicy Gliwickiej. Mieszkam dwie ulice dalej i nie jestem w stanie przejść z dziećmi pieszo do przedszkola. Dzieci „toną” w wielkiej kałuży - to relacja pani Natalii z Miedzynia.