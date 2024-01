Co z budową drugiego mostu przez Wisłę w Fordonie? Mamy nowe informacje

Przypomnijmy. Podczas zorganizowanej 5 października w Bydgoszczy konferencji prasowej ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (PiS) zapewnił, że jest przekonany, iż powstanie nowa przeprawa mostowa. - Z ekonomicznego, a przede wszystkim inżynierskiego punktu widzenia ta inwestycja jest niezbędna, aby zrealizować dobrą sieć komunikacji samochodowej w rejonie Bydgoszczy, w Fordonie - stwierdził Andrzej Adamczyk.

W 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła opracowanie analizy ekonomicznej tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem trzech wariantów: remont, remont z poszerzeniem obiektu oraz remont i budowa obok nowego mostu. Podczas październikowej konferencji poinformowano, że realizowany będzie trzeci wariant. Miałaby powstać nowy most z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Po wybudowaniu nowej konstrukcji, obecnie istniejący obiekt zostałby wyremontowany. Nie podano dokładnej daty realizacji inwestycji, ale usłyszeliśmy, że nowy most ma powstać w czasie do 10 lat. Rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA mówił wtedy, że harmonogram prac przygotowawczych i realizacji oraz koszt, będzie można podać, gdy Ministerstwo Infrastruktury zaakceptuje program inwestycji.