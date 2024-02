Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy. Prace ruszą jeszcze w lutym

– To przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania, więc mamy do czynienia z realizacją robót na obiekcie, który funkcjonuje. Przyznam szczerze, że będzie to nasza największa bolączka i na to będziemy musieli bardzo zwracać uwagę, żeby oprócz tego, że budujemy, zajezdnia funkcjonowała i realizowała swoje zadania – stwierdził Bogdan Wantoch-Rekowski, dyrektor techniczny ds. budownictwa kolejowego z firmy Mirbud, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór nad inwestycją.