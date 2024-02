Rozszerzona strefa płatnego parkowania w Bydgoszczy gotowa, a parkomatów brak. Przetarg wciąż nierozstrzygnięty

– To trudny temat. Po zbadaniu rażąco niskiej ceny otrzymaliśmy wyjaśnienia i wezwaliśmy podmiotowe środki dowodowe. Badamy i wybieramy ofertę – wyjaśnił Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

– Jeżeli nie będzie więcej problemów z rażąco niską ofertą, to miejmy nadzieję, że to się wszystko uda. Już wiemy, że prawdopodobnie będzie kolejne odwołanie, tym razem do Krajowej Izby Odwoławczej. Bywa tak, że ta oferta jest zbyt niska w stosunku do cen rynkowych i wówczas mamy określone z tym problemy – stwierdził.