Epickie i liryczne pożegnania ikon miasta - komentuje Ewa Czarnowska-Woźniak

- Lada chwila z powierzchni bydgoskich Wyżyn zniknie monument kultowy, ikoniczny i legendarny: kładka - tak o tym przejściu piszą internauci na jednym z bydgoskich forów fejsbukowych.

Wyborcy prezydenta Bruskiego i jego kontrkandydatów z pewnością zbliżą się do siebie w poglądach, gdy przyjdzie im czekać w samochodowych korkach w czasie rozbierania rzeczonej kładki, a kto wie, może i później, przypomnijmy bowiem, że rozwiązanie forujące likwidację kładki na rzecz przejść naziemnych spotkało się ze sporą krytyką, a nawet przepadło w społecznych konsultacjach, których wynik poprzednie i aktualne zarazem władze... zignorowały.

Znacznie mniej hałasu towarzyszy przechodzeniu do historii obiektu bardziej kameralnego, a nawet wręcz jakby schowanego przed szerszą publicznością. Zdecydowanie jednak również zasługującego na miano kultowego. Właścicielka kawiarni „Fanaberia”, mieszczącej się w podwórku kamienicy przy Gdańskiej 13, do wnętrza której można było dostać się korzystając z... domofonu, ogłosiła w mediach społecznościowych poszukiwania nowej... rodziny do prowadzenia interesu. Tak sformułowana oferta biznesowa dobrze wpisuje się w klimat tego miejsca, w które rodzina Kiss-Orskich włożyła nie tylko pieniądze, ale i dusze. Kto pił tam pyszną kawę i wcinał domowe serniki nowojorskie czy ciasta marchewkowe, wie o czym mowa. W mojej opinii, takich miejsc dramatycznie w Bydgoszczy brakuje. Kiedy spoglądało się na tamtejsze fotografie i pamiątki po znakomitym bydgoskim fotografiku, Jerzym Rieglu, kiedy doceniało się, że właściciel „Fanaberii” był przyjacielem i menedżerem nietuzinkowych polskich artystów, człowiek przez chwilę czuł się w środku Bydgoszczy jak w Kazimierzu nad Wisłą czy Kazimierzu krakowskim... Smutne rodzinne okoliczności sprawiają, że „Fanaberia” szuka nowych właścicieli - pozostaję z nadzieją, że to faktycznie będzie ktoś, dla kogo to miejsce stanie się domem, do którego będziemy czuli się zaproszeni.

I właśnie dzięki takim miejscom wrócimy do swojego spokojnego życia nad Brdą, którego nie szarpią już żadne wyborcze przepychanki i spory. Teraz tylko, niech nam się spełnia to wszystko, co nam obiecali...