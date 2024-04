Ruszają prace na Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Kładka na Wyżynach będzie rozebrana, powstanie przejście dla pieszych

– Prace będą realizowane etapami. Od poniedziałku (15.04) prowadzane będą przygotowania do zmian w organizacji ruchu w obrębie kładki. Wykonawca przygotuje przejście na poziomie jezdni i dopiero wtedy obiekt zostanie zamknięty – przekazuje ZDMiKP.

O przygotowaniach do realizacji inwestycji pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Pierwsze sygnały o zwożonych w okolicy kładki barierkach otrzymaliśmy we wtorek. Dzień później miasto potwierdziło, że niebawem rozpoczną się roboty. Więcej o organizacji ruchu podczas prowadzenia pra dowiadujemy się z komunikatu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

W związku z prowadzonymi pracami planowane jest zamknięcie trasy tramwajowej pod kładką, ale w wybranych terminach. Początkowo w komunikacie podano weekendy, w których ma to nastąpić, lecz informację sprostowano. – Trwają jeszcze ustalenia w tym zakresie. Szczegóły (daty i godziny) podamy w odrębnym komunikacie i późniejszym terminie – informuje Tomasz Okoński.

Na trasie rondo Jagiellonów – Kapuściska/Glinki zostanie wówczas uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa Za T z przejazdem ulicami Bernardyńską, Kujawską, Wojska Polskiego, Szpitalną i Glinki. Linia będzie kursowała co 10 minut, ale naprzemiennie do pętli Kapuściska i pętli Glinki.

Kładka, która dzieli

W zakresie prac przewidziano konieczność wydłużenia peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Jak informowali drogowcy, nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami (asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Wiosną 2022 roku przeprowadzono w sprawie kładki konsultacje społeczne. Mieszkańcy opowiedzieli się za nową kładką – zagłosowało za tym rozwiązaniem 1648 osób, przy 958 głosach na przejście dla pieszych. Drogowcy tłumaczą, że decyzję o rozbiórce podjęli po analizie wielokryterialnej, uwzględniając głosy wielu organizacji społecznych, w tym rad osiedli, Bydgoskiej Masy Krytycznej, Bydgoskiego Ruchu Miejskiego, reprezentantów osób starszych i niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Dodatkowo przypomniano, że drugi z rozważanych wariantów (kładka i windy) byłby dużo droższy.

Wykonawcą robót jest firma Kormost. Wybrano ją w drugim postępowaniu przetargowym (pierwsze unieważniono z powodu zbyt wysokich ofert). Koszt całej inwestycji to blisko 3,6 mln zł. Zadanie realizowane jest w formule projektuj i buduj. Umowę na jego wykonanie podpisano 3 listopada. Od tego czasu wykonawca ma 9 miesięcy na realizację (do początku sierpnia). Wynika z tego, że prace powinny zakończyć się na początku sierpnia, ale wygląda na to, że będą nieco opóźnione. ZDMiKP przekazał, że zakończą się po wakacjach.