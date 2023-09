"Strzyga z naszej klasy", czyli kino grozy po bydgosku. Przed nami kolejna filmowa premiera

Thriller „Strzyga z naszej klasy” to kolejna produkcja bydgoskiej grupy filmowców, którzy na swoim koncie mają już filmy, takie jak np. „Gusła” czy „Lewizna. Odrodzenie”. Producentem slashera i głównym dystrybutorem jest Jakub Misterski. Reżyserii podjął się Paweł Thomas.

Bydgoska produkcja, inspirowana amerykańskim kinem grozy

- Nasze poprzednie produkcje miały charakter raczej komediowy, nie mieliśmy też profesjonalnych aktorów. Tym razem chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, miłośników kina grozy. Poprzednie doświadczenia pokazały nam, jak istotna jest dynamika, krótsze dialogi, wartka akcja – na tym się skupiamy tym razem. Chcemy dać widzowi pełen wachlarz emocji i cały czas trzymać go w napięciu – opowiada Jakub Misterski.

"Główni bohaterowie: były policjant, pseudoinwestor i niedoszła managerka klubu dowiadują się, że ofiary tytułowej „strzygi” zginęły w kolejności alfabetycznej według dziennika z klasy licealnej. Bohaterowie podejmują działania, aby ostrzec kolejne osoby z klasy przed nadchodzącym zagrożeniem" - to fragment opisu nowo powstałego serialu bydgoskich twórców. Jak zapowiada Jakub Misterski „Strzyga z naszej klasy” to miniserial, inspirowany doskonale znanymi produkcjami kina tego gatunku, jak „Krzyk” czy „Oszukać przeznaczenie”.

Do udziału w filmie zaproszeni zostali aktorzy znani z teatru i telewizji, tacy jak np. Nikodem Bogdański, Jakub Zadka, Katarzyna Chmara, Dawid Kartaszewicz, Jagoda Ptaszyńska. W rolę niezłomnego komendanta policji wcieli się Michał Milowicz, znany widzom z produkcji, takich jak np. „Chłopaki nie płaczą”, „Poranek kojota” czy „Kiler-ów 2-óch”. Jak ocenia aktor, współpraca z ekipą filmową była zawodowa, a do udziału w produkcji przekonały go profesjonalizm i solidność reżysera oraz interesująca fabuła.