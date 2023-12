Pomarańcze - takie mają właściwości. To się dzieje z nami, gdy jemy pomarańcze [8.12.23]

Pomarańcze - co to za owoce?

Pomarańcze to jeden z owoców cytrusowych. Cytrusami nazywamy owoce pochodzące z Azji południowej, wschodniej i południowo-wschodniej, Australii oraz wysp południowo-zachodniego Pacyfiku. Zalicza się do nich przynajmniej 20–25 gatunków. Cechą charakterystyczną cytrusów jest mięsista jagoda - czyli owoc.

Pomarańcze - czy są zdrowe?

Pomarańcze są bardzo zdrowe. Zawierają m.in. różne witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Można je spożywać w naturalnej, nieprzetworzonej postaci - jako świeży owoc lub jako sok świeżo wyciskany. Można też spożywać je jako dodatek do ciast, deserów, lodów, jako dżemy, konfitury, sosy owocowe, a nawet jako dodatek do dań wytrawnych.

Pomarańcze mają też zastosowanie w przemyśle kosmetycznym - do produkcji perfum, jako dodatek do balsamów do ciała, szamponów, kremów do twarzy i rąk.