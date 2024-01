Mazurski spaghetti western [recenzja książki Andrzeja Brzezieckiego]

To nie pomyłka. Na nią na pewno nie pozwoliłby sobie autor – absolwent historii, wieloletni dziennikarz pisujący na tematy historyczne i twórca 14 książek, z których większość – m.in. ta poświęcona dobrze znanemu na Pomorzu asowi przedwojennego wywiadu mjr. Henrykowi Żychoniowi - powstała pod patronatem Klio, muzy historii. W styczniu 1946 roku na terenach byłych Prus Wschodnich, przed rokiem zajętych przez Armię Czerwoną i dopiero z wolna, stopniowo przechodzącej w polskie ręce, doszło do krwawej awantury. Naprzeciw siebie stanęli z jednej strony kwaterujący w Ostródzie czerwonoarmiści, a z drugiej polskie, względnie połączone siły Służby Ochrony Kolei, Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

O co poszło? Szumnie można by odpowiedzieć, że o honor. Wiadomo, że Rosjanie, a raczej ludzie radzieccy, zachowywali się na podbitych przez nich terytoriach niczym panowie i zbójnicy zarazem. Nierzadko gwałcili, czasem mordowali, a na pewno i na co dzień obrażali miejscową ludność, kradli i zajmowali się nielegalnym handlem. Nie inaczej było w Ostródzie.