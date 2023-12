Na ratunek Zełenskiemu - recenzja political fiction Marcina Ciszewskiego Jarosław Reszka

Powieść o walce służb specjalnych w Kijowie tuż przed początkiem wojny z Rosją

Marcin Ciszewski kilkakrotnie dawał upust swej fascynacji historią alternatywną i za pomocą wehikułu czasu wysyłał polskie wojska w przeszłość, by ratowały naszych przodków przed militarnymi klęskami. Ostatnio, czyli dwa lata temu („Most we mgle”), był to oddział piechoty z dwudziestolecia międzywojennego, który pod dowództwem samego marszałka Piłsudskiego wspomógł wojska Księstwa Warszawskiego w Bitwie Narodów pod Lipskiem.