O Buce, która w życiu dostaje po dupie, ale trwa - recenzja premiery w Teatrze Polskim

Buka pracuje jako animatorka. Najczęstsze miejsce pracy: mieszkanie smarkacza, który obchodzi urodziny, najczęstsza aura psychiczna, która towarzyszy Buce: obrzydzenie. Bukę brzydzą bachory, którymi musi się zajmować i prymitywny szef w firmie. O innych ludziach, z którymi utrzymuje regularny kontakt, również nie ma najlepszej opinii. Współczuje wprawdzie, lecz z nutką wyższości, Irce, koleżance, z którą dzieli mieszkanie, z ironią wypowiada się o matce, inżynierce, której życie towarzyskie sprowadza się do udziału w pogrzebach, gardzi swym niby-to-narzeczonym, Żorą, który nachodzi Bukę tylko wtedy, gdy życie mu dokopie. Jeszcze gorzej myśli o matce Żory, zakłamanej mieszczce, której zdaniem Buka nie zasługuje na związek z Żorą.

Zhenia Doliak i Dagmara Mrowiec-Matuszak, odziane w efektowne płaszcze, które kojarzą się z filmową ścianką dla gwiazd, na przemian odgrywają wszystkie wymienione wyżej role. W stand-upie mogłaby to wziąć na siebie jedna wykonawczyni. Dobrze jednak, że na teatralnej scenie role zostały podzielone. Dzięki temu widz może odbierać przyciąganie (lub odpychanie) pomiędzy bohaterami. Dzięki temu również zyskuje choreografia spektaklu. Obie aktorki mają w nim tyleż do powiedzenia, co do pokazania. To zaś, co mają do powiedzenia, może przypaść do gustu nie tylko kobietom na Ukrainie. Przesłaniem „Buki” jest bowiem sprzeciw wobec dyskryminacji kobiet. Buka zarabia tak mało, że nie stać jej na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Matka i teściowa Buki widzą tylko jedno wyjście z tej sytuacji: ożenek. Żora kaprysi, świadom swojej uprzywilejowanej pozycji.