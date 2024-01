Bą Bą, Toniebajka, Rondelek - znani, uznani, lubiani w Bydgoszczy i... niezapłaceni

Z „Rondelkiem” przy Długiej mam własną sentymentalną historię - to tam pod koniec lat 80. ubiegłego wieku próbowałam ze wsparciem weselnych gości skompletować ślubną wyprawę. Kto pamięta te czasy przaśnego handlu, ten wie, cóż to było za wyzwanie.

Wiele serdecznych myśli wielu bydgoszczan popłynęło w kierunku prowadzących tę działalność, gdy ogłosili, że po 76 (!) latach funkcjonowania sklepu w tym miejscu kończą handlowanie. Uruchomiło to lawinę podobnych do mojego, ciepłych wspomnień i wyrazów uznania, przede wszystkim za troskę o jakość towaru, w opozycji do wielu tandetnych rzeczy dostępnych w sieciowym internecie. Tyle, że gdy się zastanowić, klientela ta ma za sobą pojedyncze transakcje. Kiedyś, raz czy dwa wydała spore pieniądze na jakościowy towar i nie wróciła na Długą, bo to nie tam dokonuje na co dzień większości zakupów. Po historii z „Rondelkiem” wybraliśmy się na Długą i podgrzaliśmy dyskusję internautów o tym, dlaczego zamiera tam życie, głównie handlowe właśnie, dlaczego przez kolejne lata kolejne pomysły na ożywienie tego miejsca na bydgoskiej Starówce kończą się fiaskiem. Możemy z sympatią i sentymentem wspierać tamtejszych handlowców - zwłaszcza tych obecnych przez dziesięciolecia - ale rachunków im nie zapłacimy.