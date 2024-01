Mieszkańcy komentują zniknięcie pięciu lokali z Hali Targowej w Bydgoszczy. Ratusz reaguje na zmiany w obiekcie

W związku ze sporem z operatorem, dotyczącym kwestii finansowych, ale także sposobu prowadzenia działalności, 1 stycznia złożyli wypowiedzenie. Dzień później mieli otrzymać z kolei informacje o rozwiązaniu umowy przez operatora, z nakazem zdania lokali do 3 stycznia. Najemcy lokali w grudniu wysłali do miasta pismo w sprawie prowadzenia mediacji między nimi, a operatorem, wskazując na punkty umowy, które nie były zrealizowane.

– W odpowiedzi na pismo najemców wyjaśniliśmy, że Prezydent Miasta nie może być mediatorem m.in. dlatego, że ma obowiązek działać na rzecz całej wspólnoty samorządowej (mieszkańców Miasta), co wyklucza udział w sporach cywilnych , nawet jeśli miałoby ograniczać się jedynie do prowadzenia między nimi mediacji – przekazała „Expressowi Bydgoskiemu” Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Bydgoszczanie komentują

– To miejsce w ogóle nie powinno działać komercyjnie. Miasto powinno wynajmować lokale na preferencyjnych warunkach, aby rozwijały się tam małe biznesy gastronomiczne . Takie miejsca to też produkty miastotwórcze, są potrzebne tak jak teatry czy miejsca kultury jak Młyny Rothera – uważa pan Rafał.

– Więcej zakazów wjazdu samochodem do centrum, a interes na pewno będzie się kręcił – pisze kolejny komentujący. – Zawsze jak tak jestem jest pełno ludzi, dużo fajnych dań do wyboru i bar pod nosem. Argument, że głośno? Proszę, nie rozśmieszajcie mnie – to nie kościół. Trochę przypomina mi Borough Market z czasów emigracji (oczywiście to miniaturowy rozmiar). Byc może operator powinien rozważyć obniżenie czynszu i rozszerzenie oferty o np. stoiska typu swojskie sery, szynki, warzywa owoce itd. – komentuje pan Bartosz.