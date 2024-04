Zmiany wśród zastępców prezydenta i w prezydium Rady Miasta Bydgoszczy? Po wyborach robi się ciekawie

Zastępców zatrudnia jako kierownictwo UM Bydgoszczy nowy prezydent Rafał Bruski, który rozpocznie czwartą kadencję. Przetasowania wśród zastępców już były - ostatnia, kiedy do urzędu wojewódzkiego odszedł z ratusza Michał Sztybel, obecny wojewoda. Czwartego stycznia br. zastąpił go Łukasz Krupa, dotychczasowy dyrektor Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą UM. Tyle tylko, że Krupa - w czasie ostatniej kampanii popierany przez Bruskiego - został radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ratuszu Krupa jako zastępca nadzoruje Wydział Zamówień Publicznych; Biuro Komunikacji Społecznej; Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą i Wydział Funduszy Europejskich.

Wyniki wyborów do Rady Miasta Bydgoszczy są znane od dłuższego czasu: 15 mandatów ma Koalicja Obywatelska startująca z jednej listy z Nowa Lewicą, dziesięciu radnych ma klub Bydgoskiej Prawicy, a troje - Trzeciej Drogi. Otwarte pozostaje pytanie o zmiany kadrowe wśród zastępców prezydenta Bydgoszczy i ewentualne porozumienia wewnątrz Rady Miasta, co może mieć przełożenie na wiceprzewodniczących prezydium.

Łukasz Krupa wróci na stanowisko szefa promocji?

Łukasz Krupa nie może być więc jednocześnie zastępcą prezydenta i radnym.

- Nie mogę pełnić funkcji zastępcy prezydenta będąc radnym - mówi Łukasz Krupa. - Zatrudniając mnie, pan prezydent zadeklarował, że będę na stanowisku zastępcy do końca kadencji, czyli do 30 kwietnia. Co dalej - decyzja nie zapadła. Będą jeszcze ustalenia, spotkają się różne gremia. Zastępcą prezydenta nie mogę być, ale dyrektorem wydziału promocji - tak. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego sejmiku zaplanowano na 26 maja, pierwsza sesja - 6 maja. Myślę, że ustalenia zapadną w ciągu mniej więcej dwóch tygodni. Decyzja ostatecznie należy do prezydenta, który będzie wręczał nominacje na zastępców.