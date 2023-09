Ziemniaki - te osoby nie powinny jeść pyrków. Wyjaśniamy kto powinien uważać na jedzenie ziemniaków OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Osoby z nietolerancją lub alergią na ziemniaki: Niektre osoby mogą być nietolerancyjne lub uczulone na ziemniaki. Objawy takie jak wysypka, świąd, obrzęk, ból brzucha, nudności, wymioty lub trudności w oddychaniu mogą wystąpić u osób uczulonych na ziemniaki. W takim przypadku ziemniaki powinny zostać wyeliminowane z diety, a osoby z nietolerancją lub alergią na ziemniaki powinny skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem w celu ustalenia odpowiedniej diety zamienników. PIXABAY Zobacz galerię (10 zdjęć)

Te osoby nie powinny jeść ziemniaków! Sprawdź, czy możesz je spożywać! Istnieją opinie, że ziemniaki są niezdrowe i nieodpowiednie do spożywania, zwłaszcza dla osób z wysokim poziomem cukru we krwi lub na diecie odchudzającej. Okazuje się jednak, że ziemniaki można uwolnić od złej sławy, jeśli tylko prawidłowo je przygotujemy i połączymy z odpowiednimi składnikami. Zatem kto tak naprawdę nie powinien jeść ziemniaków? Odpowiedź na to pytanie może być bardziej skomplikowana, niż się wydaje.