Żałosna mobilizacja staruszków w Bydgoszczy - komentuje Jarosław Reszka

Wyjeżdżają na trasę w dobrą pogodę, a nie jak teraz - w zimową szarugę i mróz na przemian. Domyślam się, że ani rozwiązania techniczne, zastosowane w „klasykach” komunikacji publicznej, ani ogrzewanie wnętrza, o normach dotyczących spalin nie wspominając, nie wystarczająco dobre, by odpowiedzialnie podjąć decyzję o włączeniu tych wehikułów do normalnego kursowania we współczesnym dużym mieście.